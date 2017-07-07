İbo Doğan’da

Gönyeli’nin genç müdafaa oyuncusu İbrahim Öksüzoğulları, kiralık olarak Doğan Türk Birliği’ne transfer oldu.

Havadis/Coşkun KUTAY

Gönyeli’nin genç müdafaa oyuncusu İbrahim Öksüzoğulları, kiralık olarak Doğan Türk Birliği’ne transfer oldu.

Alacakları ile ilgili yaşanan sorun nedeniyle yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Gönyeli alt yapısından yetişen müdafaa oyuncusu İbrahim Öksüzoğlu geçtiğimiz gün Doğan Türk Birliği ile prensipte anlaşmıştı.

Dün de, her iki taraf yönetimlerinin bir araya gelmeleri sonucunda sağlanan mutabakatla İbrahim’in, 2017-18 futbol sezonunda sarı lacivertli formayı giymesi tescillenmiş oldu.