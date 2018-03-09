İbrahim Akın, sorunlarını Denktaş’a madde madde aktardı

Ziyarette, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci’de hazır bulundu.

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, bakanlıkta gerçekleşen görüşmede söz alarak sorunlarını, Bakan Denktaş’a madde madde aktardı.

Motorlu araç seyrüseferlerindeki sorunları aktararak sözlerine başlayan Akın, seyrüsefer fiyatlarının düzenlenmesi, galeri stokundaki araçların seyrüseferlerinin araç satılana kadar dondurulması, teşhir plakası uygulamasındaki sıkıntıların giderilmesi, üçüncü ülkelerden ithal edilen ikinci el araçların gümrükleneceği zaman kıymetlendirilmesi, Avrupa’dan ithal edilen ikinci el binek ve ticari araçlara uygulanan CİF kıymet değerlerinin çok yüksek olması gibi sıkıntılarını aktardı. Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sektörün sağlıklı ve kontrollü gelişmesi ve kurumsallaşması adına yapılması gerekenler hususunda paydaşların bir arada çözüm formülleri oluşturması gerektiğini kaydetti.