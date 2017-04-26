HABER KIBRIS

İbrahim Çelikkol'un fotoğrafına yorum yağmuru

26/04/2017

İbrahim Çelikkol'un fotoğrafına yorum yağmuru
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Takipçileri İbrahim Çelikkol'un nişanlısını Fahriye Evcen'e benzetince...

İbrahim Çelikkol, nişanlısı Mihre Mutlu ile çekildiği fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı.Bazı takipçileri Çelikkol'un nişanlısını Fahriye Evcen'e benzetti, fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

- Aaa Fahriye mi o?

- Burak nerede?

- Tıpkısının aynısı



- Kız yandan Fahriye Evcen, önden Nehir Erdoğan.

İbrahim Çelikkol iki hafta önce Samsun’a giderek mimar sevgilisi Mihre Mutlu’yu ailesinden istemişti.

Çelikkol, ‘Evet’ yanıtını aldıktan sonra Instagram'dan mutluluk fotoğrafını paylaşmıştı.



TAGS: ibrahim çelikkol, mihre mutlu, fahriye evcen
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