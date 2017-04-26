İbrahim Çelikkol'un fotoğrafına yorum yağmuru
26/04/2017
Takipçileri İbrahim Çelikkol'un nişanlısını Fahriye Evcen'e benzetince...
İbrahim Çelikkol, nişanlısı Mihre Mutlu ile çekildiği fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı.Bazı takipçileri Çelikkol'un nişanlısını Fahriye Evcen'e benzetti, fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.
- Aaa Fahriye mi o?
- Burak nerede?
- Tıpkısının aynısı
- Kız yandan Fahriye Evcen, önden Nehir Erdoğan.
İbrahim Çelikkol iki hafta önce Samsun’a giderek mimar sevgilisi Mihre Mutlu’yu ailesinden istemişti.