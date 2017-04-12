İbrahim Erkal otoparkta baygın halde bulundu...

İbrahim Erkal gece saatlerinde Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, sitenin güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İbrahim Erkan'ın durumunun ciddi olduğu ve tedavisine devam edilmek üzere başka bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İbrahim Erkal, Maltepe bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal evinin otoparkında baygın halde bulununca, hemen hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ilk gelen haberler arasında. İbrahim Erkal'ın şuan yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı. Haberi alan alan Erkal’ın yakınları hastaneye akın etti.

Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal’ın sağ arka kulağının altında bir de yırtık olduğu tespit edildi.

BAŞKA BİR HASTANEYE NAKLEDİLDİ

İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı.