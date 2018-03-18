İbrahim Kalın: TSK gücünü bir kez daha gösterdi
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin merkezin ele geçirilmesine ilişkin ‘TSK gücünü bir kez daha gösterdi’ dedi.
18/03/2018
Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, “Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı, Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesiyle önemli bir aşamayı geride bırakmıştır. Güvenlik ve insani yardım çalışmaları devam etmektedir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü ve asaletini bir kez daha göstermiştir.” ifadelerini kullandı