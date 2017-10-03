İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Cezaevinden aldığı uyuşturucu siparişini denemeye kalkan H. A. hastanelik olunca gerçekler ortaya çıktı

Merkezi Cezaevi’nde uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan M.C. K isimli erkek mahkûmun yönlendirmesi ile aldığı uyuşturucuyu denemeye kalkan H. A. hastanelik oldu. Cezaevine götürmeden önce uyuşturucudan bir miktar içen ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen zanlı gözaltına alındı. İfadesinde uyuşturucu aldığı yeri, kime götüreceğini itiraf eden zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.



POLİSE HERŞEYİ İTİRAF ETTİ



Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, zanlı H. A.’nın 1 Ekim tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da YDÜ kampüsü içerisinde baygınlık geçirdiğini, hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tıbbi müdahalenin ardından ayıldığını söyledi. Polis, olayın akabinde zanlının iç çamaşırında sakladığı 3 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu maddeyi hemşirelere verdiğini, hastane yetkililerinin olayı polise bildirdiğini aktardı.

Taburcu edilen zanlının gözaltına alınarak ifadesine başvurulduğunu kaydeden polis, zanlının uyuşturucu maddeyi cezaevinde uyuşturucu hap ithal ve tasarrufu suçundan tutuklu bulunan arkadaşı M.C.K’nın yönlendirmesi ile 29 Ekim tarihinde Haspolat bölgesinde park halinde bulunan bir aracın lastiğinin altından aldığı itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının aldığı uyuşturucu maddeyi cezaevinde bulunan şahsa götüreceğini ancak denemek istemesi üzerine fenalaştığını söylediğini aktardı. Zanlının telefonunda “uyuşturucu madde nasıl kullanılır” cümleleri ile arama yaptığını tespit ettiklerini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.