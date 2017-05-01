İç çamaşırsız sokağa çıktı!
01/05/2017
Rita Ora, New York sokaklarına sütyen giymeden çıktı. Güzel şarkıcı buna rağmen kimseyi umursamadan yoluna devam etti.
New York sokaklarında görüntülenen şarkıcı Rita Ora, tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Sütyen giymeyen İngiliz şarkıcı, kendisine yönelen bakışlara aldırış etmedi.
Siyah transparan tişörtünün altına sütyen giymeyen 26 yaşındaki şarkıcı, göğüslerinin görüntülenmesini pek de umursamadı.
Paparazzilerin görüntü almasına rağmen ceketinin önünü açıkta bırakan Rita Ora, parlak deri pantolonuyla da adından söz ettirdi.