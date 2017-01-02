İçerde ''KARTAL'', Dışarıda ''EFSANE''

K-Pet Süper Lig’de 15 haftalık ilk devre sonunda takımların iç saha ve dış saha performanslarını değerlendirdik

İÇ SAHADA YENİCAMİ KAYIPSIZ:

İlk devreyi lider kapatan Yenicami iç sahada oynadığı 8 maçta 8 galibiyet elde ederek bu alanda en çok puan toplayan takım oldu. Yenicami ile birlikte Lefke ve Cihangir takımları da kendi sahasında yenilgi yüzü görmedi



DIŞ SAHA LİDERİ GAÜ ÇETİNKAYA:

Ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlayan GAÜ Çetinkaya deplasmanda oynadığı 8 maçta 15 puan toplayarak ilk sırada yer alırken dış sahada 7 maça çıkan Yenicami de 14 puan topladı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’de 15 haftalık ilk devre sonunda takımların iç saha ve dış saha performanslarını değerlendirdik.

Süper Lig’de ilk devre sonunda evinde oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılan lider Yenicami iç saha maçlarında en çok puan toplayan takım oldu. Sahasında oynadığı 8 maçta 24 puan toplayan siyah beyazlı ekip bu alanda puanlamanın zirvesinde yer alıyor. Evindeki 8 maçta 33 gol kaydeden Yenicami kalesinde ise sadece 3 gol görerek hem en çok gol atan hem de en az gol gören takım oldu.

3 takım içerde yenilmedi

Süper Lig’de iç saha maçlarında mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım yer alıyor. Puanlamada zirvede olan Yenicami dışında Lefke ve Cihangir takımları da kendi sahasında hiç yenilgi yüzü görmedi.

Mağlup olmayan takımlardan Lefke 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik elde ederek 17 puanla sıralamada 3.sırada yer aldı. Yenilmeyen diğer bir takım olan Cihangir ise 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 15 puanla 4.sırada bulunuyor.

Deplasman Çetinkaya’dan sorulur

Süper Lig’de ilk devrenin sona ermesi ile deplasmanda en fazla puan toplayan takım lig ikincisi GAÜ Çetinkaya oldu. Takipçisi Yenicami 7 maçta 14 puan toplarken GAÜ Çetinkaya 8 maçta 15 puan toplayarak ilk devre sonunda deplasmanda en çok puan alan takım konumunda.

Sarı kırmızılı ekip 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 17 gole karşılık 8 maçta kalesinde 10 gol gördü.

Mormenekşe’nin galibiyeti yok

Dış saha maçlarında Çetinkaya zirvede yer alırken, Mormenekşe bu puanlamada son sırada yer alıyor. 8 maçta sadece 2 beraberliği olan Mormenekşe deplasmanda kazanamayan tek takım konumunda. Kırmızı yeşilliler 8 maçta 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 2 puan toplayarak bu alanda sıralamanın en altında kaldı.

Dış saha puan durumunda ikinci sırada yer alan ilk devrenin lideri Yenicami 5 gol ile deplasmanda en az gol yiyen takım oldu.



