İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'tan çok çarpıcı açıklamalar

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, geçmiş dönemlerde Bakanlar Kurulu kararı ile istisnai olarak verilen vatandaşlıkların inceleme altında olduğunu ifade ederek çalışmanın devam ettiğini ve açıklama yapmak için çok bir zaman kalmadığını ifade etti. Baybars, yaklaşık 2 bin vatandaşlığın inceleme altında olduğunu ifade ederek verilecek kararlar için ciddi ve sıkı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Baybars, vatandaşlarının içinin rahat olmasını isterken, menfaat için verilen vatandaşlıklar noktasında müsaama göstermeyeceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşlık incelemelerinden, Merkezi Cezaevi’ne, ülkeye giriş çıkışlardaki denetimlerden gece kulüplerine bir çok soruyu Havadis için cevaplandırdı.

Soru: İçişleri Bakanlığı ve ülke için hedefleriniz nelerdir?

BAYBARS: Her daire altında ciddi hedeflerimiz var. KKTC, kısıtlı doğal ve kültürel kaynaklara sahip olup ekonomik ve sosyal gelişme olanakları ile fırsatları sınırlı olan küçük bir ada ülkesi.

Bu nedenle Ülkesel Fizik Plana bağlı imar planın hayata geçirilmesi ve tüm bölgelerin belli bir plan doğrultusunda gelişme göstermesinin sağlanması çok önemlidir. Şehir Planlama Dairesi’nin bütçesine ilk defa bu yıl imar planlarının hazırlanması için bir kalem eklendi. 6 bölgede imar planlarının hazırlığı devam ederken, emirname ile düzenlenen ve sorunlu olan bölgelerde bu emirnamelerin revize edilmesini eş zamanlı sağlamak için çalışacağız. Bunu yaparken de, Iilçelerin ve emirname bölgelerinin imar planlarının üniversiteler ve özel sektörden de hizmet alınarak mümkün olan en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefiyle sürdürülen çalışmalar Ülkesel Fiziki Plan kapsamında yeniden gözden geçirilerek ve kamu yararı gözetilerek sonuçlandırılacaktır.

Hem köylerde hem kentlerde, yerli müteahhitlerin gerçekleştireceği, uzun vadeli ve uygun ödeme imkanları sunan sosyal konut projeleri hayata geçirilerek gençlerimizin konut sorununun çözülmesi sağlanması için Sosyal Konut Birimi’mizi güçlendirme çalışmalarına başladık.

Soru: Yerel Yönetimler de bakanlığınıza bağlı ve ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunun aşılması için gözler bakanlığın atacağı adımlarda… Yol haritanız var mı?

BAYBARS: Yerel Yönetimler konusunda da bir takım adımlar atacağız. İçişleri Bakanlığı olarak yerel yönetimlerin yapılandırılması, sayılarının düzenlenmesi, merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki yapının tekrardan gözden geçirilmesi ve ortak bir gelir havuzu oluşturulması noktasında adımlar atmakta kararlıyız.

Yerel yönetimlerle ilgili reformlar için adımları atmaya başladık. Nitekim Yeni Erenköy Belediyesi’nde son yaşananlardan sonra belediyelerin yeniden yapılandırma kapsamında oranın pilot bölge olmasını düşünüyoruz.

En azından bu bütçenin geçmesinden sonra yapılacak yapılandırmada bugüne kadar yapılanlarla bizim yapacaklarımız harmanlamak olacak. Bu noktada hedefimiz 2019 yılında bu reformun tamamlanması.

Soru: Merkezi Cezaevi, miadını doldurdu. Orada herkes mutsuz. Sadece fiziki olarak değil, personel yapısı olarak da yorgun bir sistem. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?

BAYBARS: Merkezi Cezaevi de bize bağlı. Cezaevinde fiziki imkansızlıklar ve eksiklikler var. Göreve geldiğim günden beri cezaevini iki kez ziyaret etme fırsatı buldum. Cezaevi Danışma Kurulu’nu yeniden çalıştırdık.

Bu kurulun etkin denetim yapma noktasında çalışmalara başladı. Bu danışma kurulu bakanlığımız ile cezaevi arasında bilgi akışının daha sağlıklı olması noktasında önemli. Yeni cezaevi yapımı da çok önemsediğimiz bir proje. Çünkü şu andaki cezaevi artık kapasitesini çok zorlar durumda. Uluslararası standartlarda, mahkumların topluma kazandırılması ve rehabilitasyonunu sağlayacak yapıda bir cezaevi gerekli.

Yeni cezaevinde, kadın, çocuk ve erkek bölümleri birbirinden bağımsız ve ayrı olduğundan çocuk suçlu ve gençler için ayrı bir ıslah okulu şeklinde yapılanmayı sağlamamız mümkün olabilecek.

Yeni cezaevi projesinin Mayıs 2019’da bitişi planlanmış ama biz ilgili şirketle tekrardan görüşerek daha erken tamamlanması için talebimizi ilettik. Cezaevi bitene kadar da biz teşkilat yapımızı ve personel eksikliğini de gidermek adına çalışmalarımızı şimdiden başlattık ki geçiş süreci inşaat biter bitmez tamamlanabilsin.

Soru: vatandaşlık noktasında bu hükümetten beklentiler oldukça fazla. Geçmiş dönemde Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan vatandaşlıklarda durum nedir? Soruşturma veya inceleme başlatıldı mı?

BAYBARS: Göreve geldim, beşinci haftasındayım. Özellikle bazı kesimler ‘niye vatandaşlıklar iptal edildi? Vaz mı geçildi?’ şeklinde eleştiriler yöneltiyorlar.

Bizim derdimiz hukuka veya yasaya aykırı olarak, hak edenlerin önüne geçerek verilen vatandaşlıkların toplumda var ettiği huzursuzluğu ortadan kaldırmak için bir inceleme yapmaktır. Neredeyse yirmi yıl bu ülkede kayıtlı olarak çalışan, tüm yatırımını burada yapan ve çocuklarını burada büyüten insanlar, yasada belirtilen şartları yerine getirmelerine rağmen vatandaş yapılmazken, sırf menfaat nedeniyle yasadaki hiçbir şartı karşılamadan yapılan vatandaşlıklar var. Biz şimdi özellikle istisnai vatandaşlık verilmesine yönelik olan kararları toplu olarak incelemeye aldık. Bunların sayısı da yaklaşık 2000 civarında. Tüm bunların incelemesi biter bitmez ki çok kısa bir zaman kaldı bitmesine- bu hususları Bakanlar Kurulu’nun gündemine getireceğiz ve kamuoyu ile paylaşacağız. Herkes müsterih olsun, Devlete güvenin tesis edilmesi ve ülkemizde yaşayan insanlarda adaletsizlik algısının yaratılmaması için bu konu üzerine hassasiyetle eğiliyoruz.

Soru: “Vatandaşlığımız gidecek, bizi siyasete alet ediyorlar” anlayışında olan vatandaşlar da var. Adalet çok önemli. Bu konuda hassas olunması kaçınılmaz…

BAYBARS: Yasal olarak vatandaşlık almış kişilerin tedirgin olmasına gerek yok. Bizim hükümetimizin yasaya uygun verilen vatandaşlıkları iptal etmesi söz konusu değildir. Bizim her zaman söylediğimiz gibi, vatandaşlıklar bir kritere bağlanmalı.

Keyfi olmamalı, siyasi istismara açık olmamalı. Ve özellikle bu ülkenin kapasitesi ve hizmet verme noktası değerlendirilerek hem bu ülkede yaşayan vatandaşlara hem de çalışma izni ile burada kalanlara verilebilecek hizmetin en iyi şekilde verilebilmesi için bir planlama ve nüfus politikası belirlenmeli. Bu politikayı belirleme noktasında da yurttaşlık yasasının revize edilmesi için çalışmaya başladık.

Soru: Vatandaşlıklarla ilgili inceleme ve soruşturmalar ne kadar geriye gidecek? Sadece UBP-DP dönemini mi kapsayacak yoksa daha da geriye gidecek mi?

BAYBARS: Biliyorsunuz ki koalisyon protokolünde yer alan ifade ki bu sadece vatandaşlıklar için de değil, her türlü yolsuzluk usulsüzlük için de geçerli hangi dönemde olduğuna bakılmaksızın incelemeler yapılacak.

Biz tabi ki son verilen vatandaşlıklardan geriye doğru gitmeye başladık. Her idari işlemin durumuna göre zaman aşımı konusu oluşabiliyor. Açık hukuka aykırılıklarda zaman aşımı olmuyor. Ama açık bir yasaya aykırılık yoksa bunlar zaman aşımına uğruyor. Dolayısıyla son dönemden geriye doğru gideceğiz.

Kapılara sıkı denetim

Soru: Giriş çıkışlar noktasında birtakım önlemler ve Türkiye ile işbirliğinde bir takım adımlar atılacağı ifade ediliyor. Bu noktada çalışmalar ne aşamada?

BAYBARS: Ülkemizde artan suçlar vatandaşlarımızı ciddi şekilde endişelendiriyor, toplumsal huzur ve asayiş bozuluyor. Artan suçları önlemede ciddi tedbirler almak ve ülkeye giriş çıkışlar konusunda tedbir almak, kaçak yaşamın önlenmesini sağlamak konusunda kararlıyız. Geçtiğimiz haftalarda hem Çalışma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile bir toplantı yapmıştık. Bu toplantıda gördük ki özellikle bu ülkeye turist olarak gelen ama kaçak işçi olarak kalan bir çok kişi var. Bu anlamdaki sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesi için ülkeye giriş çıkışların yeniden düzenlenmesine ve muhaceret memuruna verilen yetkilerin özellikle turist olarak gelen ve çalışma izni olmayan kişilerin ne maksatla geldiği, kaç gün kalacağı, nerede ikamet edeceği, dönüş bileti olup olmadığı gibi soruların muhaceret memurları tarafından sorgulanacağı bir sistemi tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Bizim hükümet protokolünde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile istişare ederek uygulamaya koymak istediğimiz Adli Sicil Paylaşımına dair adli yardımlaşma anlaşması var. Bu bizim için çok önemli bir noktadır. Önümüzde günlerde Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile bu hususları da içeren bir görüşme yapacağız.

Soru: Gece kulüpleri ile ilgili son durum nedir? Çalışma Bakanlığı ile hızlı bir çıkış yaparak bir toplantı yaptınız. Arkasından bu konu unutuldu mu?

BAYBARS: Gece kulüpleri yıllardır üzeri örtülen ve hiçbir kesiminsöylemden öteye gidemediği kangrenleşmiş bir konu. Göreve geleli 35 gün olmuşken gece kulüpleri meselesini önümde buldum. Geçmiş dönemde bunun yapılmamış olması bizim adım atmayacağımız anlamına gelmiyor. Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence yerleri Komisyonu bugüne kadar görevini etkin bir şekilde yapmıyordu. Ama gece kulüplerinde etkin denetim yapılmaması bir başı boşluk oluşturdu. Bu konuda bir yasa var bunu hep söylüyorum, bu yasa değişene kadar ben bu yasaya uymak zorundayım ve yapabileceğim denetimler belli. Hertürlü denetimin yapılması konusunda bizzat ben direktif verdim. İşletme izinlerinin yenilenmesi noktasında yasadaki şartlar aranacak, bu şartlar kapsamında değerlendirme yapılacak ve buna bağlı sürekli de denetleme var olacak. Dolayısıyla orada yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçmek için komisyon elinden geleni yapacak.

Şu anda var olan mevzuat ışığındaİçişleri Bakanlığına bağlı olan komisyona verilen yetkiler kısıtlı. Buna rağmen etkin ve rutin denetlemelerin artırılması, bazı başka mevzuata uygunluklar konusunda denetleme yapabilmek için diğer Bakanlıkların ilgili birimleriyle işbirliği içerisinde çalışılması için karar alınmış, yaşanabilecek ihlal ve sorunların önüne geçip azaltabilecek tedbirler alınması için ciddi çalışmalar başlatılmıştır. Bundan hareketle, bazı gece kulüplerine komisyonun tespit ettiği ihlaller nedeniyle ceza, bazılarına iseihtar verildi. Kapatma cezası verilebilecek haller ise yasada çok kısıtlı. Biz yine de en ufak bir istismara mahal vermemek için çalışıyoruz. Fakat bu var olan sorunları ortadan kaldırmak için yeterli değil, bunun biz de farkındayız. Bu nedenle gece kulüpleri meselesini masaya yatırmak, hiçbirimizin konuşmadığı, ya da konuşup da eylemde bulunmadığı bir konu olan seks işçiliğini de konuşabilmek için bir çalışma yapmaya karar verdik. Artık bu noktayı da tartışmaya açmanın vakti geldi. Nisan ayı içerisinde bir çalıştay yapıyoruz. İlgili tüm paydaşları çağırarak gece kulüplerinin reorganizesini yapmak ve sorunlarla birlikte çözüm önerilerini ortaya koyabilmek için yapılacak bu çalıştay. Bunun duyurusunu ileriki günlerde yapacağız. Burada çıkacak görüşler ve öneriler yasayı düzenlememiz noktasında bize yardımcı olacak.