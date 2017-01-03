İçişleri Bakanı’ndan Barbaros Şansal açıklaması

İhraç edilmesi gerekirken edilmeyen bu kişinin kışkırtıcı tavırlarına müsamaha edemezdik.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren Barbaros Şansal’ın ihracı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Evren açıklamasında Yabancılar ve Muhaceret Yasası fasıl 105 Madde 6 C bendinin bakanlığa vermiş olduğu yetkiye dayanarak Barbaros Şansal’ın ihracına karar verildiğini söyledi. 2016 yılında gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerekse üçüncü ülke vatandaşı olan 295 kişinin cezaevinden çıktıktan sonra ihraç edildiğine de değinen Bakan Evren, diğer ihraçlarda olduğu gibi Barbaros Şansalın ihracında da gerek bakanlığın gerekse hükümetin gereğini yaptığını ve yasayı uyguladığını söyledi.

Bakan Evren açıklamasının devamında, Anavatan Türkiye’nin içinden geçtiği bu kritik ve acılı süreçte, suç işlediği için ihraç edilmesi gerektiği halde edilmeyen, ancak sürekli olarak KKTC’ nin hoşgörülü ve özgürlükçü yapısından faydalanıp, Kıbrıs Türk halkının tolerans sınırlarını zorlayarak Anavatan Türkiye’ye aşırı ifadelerle dil uzatmasına hükümet olarak müsamaha etmemiz mümkün değildi dedi.

Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhürman’ın, Mecliste olup konu ile ilgili sorulara yanıt vermediği şeklindeki suçlamalarını da yanıtlayan Evren, o sırada başka bir programa katılmak üzere mecliste bulunmadığını ifade etti.



