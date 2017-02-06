İçişleri Bakanı'ndan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Kutlu Evren “öğrenci” adı altında ülkemize gelenlerin denetleneceğini ve bunu suistimal edenlere ceza uygulanacağını açıkladı. Bu gibi “öğrenci” sayısının arttığını ve sosyal düzeni bozduklarını belirten Evren, Çalışma ve Eğitim bakanlıkları ile bu konuda çalışma başlattıklarını açıkladı.

İşte Bakan’ın açıklamalarından satır başları

“765 kişi kapasiteli yeni Merkezi Cezaevi Projesi hazır. En kısa sürede ihaleye çıkılarak çalışmalara başlanacak”

Mobese kameraları devreye giriyor”

Oray sitesi’ndeki koçan sorunu aşılıyor

Çok katlı apartman sistemi ile Sosyal Konut yapılması için proje yaapcağız

Beledeiyelere ilgili kökten değişim sağlayacak değişiklik yasa tasarısı hazırlandı.

Vatandaşlıkla ilgili yeni yasa hazırlığı başladı

Yeni kırsal kesim arsaları projesi hayata geçecek

