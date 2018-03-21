İçişleri Bakanı'ndan vatandaşlık açıklaması

Eleştiri ve önerilere yanıt veren İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, vatandaşlığın bu kadar çok konuşulacak, didik didik edilecek bir mesele olmadığını, bugüne kadar yapılmayanlar ve yasanın geçmemiş olmasının uzlaşma konusunda ciddi bir problem olduğunu gösterdiğini kaydetti. Kadri, hükümet programında yer verdikleri gibi bütün konularda hukuka ve yasaya aykırı hususların inceleneceğini vatandaşlık konusunun bunların sadece bir bölümü olduğunu söyledi.

Kadri, 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 158, 2017 yılında 1492 kişinin vatandaş yapıldığını, bu sayının önceki dört yılın iki katı olduğunu söyledi. Kadri istisnai vatandaşlıkların araştırılacağını belirtti.

Kadri yaptıkları incelemelerde yasaya aykırı vatandaşlıklar tespit ettiklerini belirterek, bunun iddia edildiği gibi UBP hükümetine yönelik bir karalama olmadığını, iddia ve ciddi bulgular olduğunu kaydetti. İncelemeyi ciddi bir titizlikle yaptıklarını söyleyen Kadri, dosyalarda kimlerin talebiyle vatandaşlık verildiğine dair notlar da bulunduğunu söyledi.

Kadri, yasaya uygun vatandaşlık alanların tedirgin olması için bir neden olmadığını vurguladı.

Vatandaşlık konusunda mağduriyetlerin de yaşandığını söyleye Kadri, bu mağduriyetlerin önüne geçmek için hızlıca çalışma yapacaklarını, vatandaşlık başvurularını ise durdurmadıklarını söyledi.

Bakan Kadri, tartışmaları sona erdirmek için yurttaşlık yasasının ivedi olarak hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını, önceden hazırlanan iki yasa tasarısını ele aldıklarını ve bunlara eklemeler yaparak ivedilikle yasalaşmasını sağlamak istediklerini kaydetti.

Cezaevine değinen Bakan Kadri, 513 mahkum ve tutuklu bulunduğunu, fiziksel kapasitesine göre sayının ciddi oranda yüksek olduğunu, fiziki imkansızlıkların giderilmesi konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kadri, yeni cezavinin yapım süresi olan 500 günü daha öne çekmek yönünde görüşmeler yaptıklarını, yeni cezaevi kapasitesinin

765 olduğunu, projenin kadın erkek çocuk ve açık bölümlerden oluştuğu bilgisini verdi.

Kentsel güvenlik sistemine değinen Kadri, bunun suçların tespiti ve suçun önlenmesi açısından önemli olduğunu, 26 Eylül’de imzalan protokolün Türkiye tarafından TBMM’de onaylandığını KKTC’de de dün Bakanlar Kurulu’na sistemle ilgili uzmanlar tarafından sunum yapıldığını kaydeden Kadri, konuyu ilerleyen günlerde Meclis’e taşıyacaklarını, ilk etapta sistemin Lefkoşa ve Girne’de kurulacağını ifade etti.

Muhtarlıkların çok önemli olduğunu söyleyen Kadri, muhtarların para değil itibarlarının geri verilmesini istediklerini söyledi.

Kırsal kesim arazilerinin dağıtılması konusunda yasaya aykırılık bulunduğu konusunda ciddi iddialar bulunduğunu söyleyen Kadri, konunun incelenerek sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağının altını çizdi.

Kadri, belediyeler konusuna değinerek hükümet programında belediyelerin sayısının aşağı çekilerek yeniden yapılandırması konunda vizyonları bulunduğunu, belediyeler değişiklik yasa tasarısının hükümetin öncelikleri arasında yer alacağını, oluşturacakları ekiple yeniden yapılandırma çalışmalarını tamamlayıp 2019 yılında hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Belediye gelirlerinin artırılması konusunda bir takım yasa çalışmaları yapacaklarını söyleyen Kadri, Yenierenköy Belediyesi’ndeki sorunların farkında olduklarını söyledi.

Bakan Kadri, 20 milyon TL üzerinde borcu olan Yenierenköy Belediyesi’nin mevcut 112 personel sayısıyla sürdürülebilir olmadığını, radikal ve ötelenmeyecek tedbirler alınması konusunda uzlaşı sağlandığını ifade etti.

Meclis Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşmeyi saat 00.35’te tamamladı.

Genel Kurul bütçe görüşmelerinin son günü olan bugün saat 11.00’den itibaren Maliye Bakanlığı Bütçesi ve Gelirler Bütçesini görüşerek, bütçenin bütününü oylayacak.