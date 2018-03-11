İçişleri Bakanı'ndan 'yurt' açıklaması

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, son günlere kamuoyunun gündeminde olan Lefkoşa, Yenişehir bölgesine yurt binası yapılması konusunda sosyal medyadan açıklama yaptı

İşte o açıklama:

"Bir kaç gündür gündemde olan bir konuyla ilgili bir iddia üzerine konunun bir başka ilgili tarafının görüşü alınmadan haber hazırlanıyor. Halbuki, mesele ile ilgili olarak yapılanları sormak ve araştırmak çok kolay. Daha önce de belirttiğimiz gibi, görüş almak isteyen olursa buradayız.

Meselenin özüne gelince, Yenişehir inisiyatifi ile yaklaşık 1,5 ay önce görüşmüş bölgede yapılması için onaylanan yurt projesi hakkındaki görüşlerimi paylaşmıştım. Mahalle sakinlerinin 10/03/2018 (cuma) tarihinde Yenişehir bölgesindeki yurt projesinin usule uygun olmadığı iddiası ile Bakanlığımıza yaptığı başvuruyu Şehir Planlama Dairesi’ne görüş ve yeniden değerlendirme için gönderdim. Cumartesi sabah da mahalle sakinleri ile konuşarak meseleyi ivedilikle inceleyeceğimizi, usulsüz bir durum olması halinde gerekeni yapacağımızı ama isterlerse yargı yolunun da açık olduğunu söyledim. Tüm incelemeler tamamlandığı zaman gerekli açıklama ilgilenen ve ilgililere yapılacaktır."