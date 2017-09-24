İddialar asılsız çıktı

Girne-Karaoğlaoğlu bölgesinde 3 gün önce kaldığı yerden kaçıp kayıplara karışan 13 yaşındaki Alman uyruklu K. G. isimli genç kız önceki gün Gazimağusa’da bulunduktan sonra tecavüze uğradığını öne sürmüştü. Polis küçük kızın iddiası üzerine soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında doktor kontrolünden geçirilen kızda cinsel ilişki bulgusuna rastlanmadı. Bu arada kızın psikolojik sorunları olduğu bu nedenle böyle bir hikaye uydura bileceği kaydedildi. Öte yandan Alman uyruklu olan kızın tedavi kapsamında psikolog eşliğinde KKTC’ye geldiği ve burada doktoru ile birlikte kaldığı öğrenildi.

Kaynak/StarKıbrıs