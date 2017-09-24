HABER KIBRIS

İddialar asılsız çıktı

24/09/2017

İddialar asılsız çıktı
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Girne-Karaoğlaoğlu bölgesinde  3 gün önce  kaldığı yerden kaçıp kayıplara karışan 13 yaşındaki Alman uyruklu K. G. isimli genç kız önceki gün Gazimağusa’da bulunduktan sonra tecavüze uğradığını öne sürmüştü. Polis küçük kızın iddiası üzerine soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında doktor kontrolünden geçirilen kızda cinsel ilişki bulgusuna rastlanmadı. Bu arada kızın psikolojik sorunları olduğu bu nedenle böyle bir hikaye uydura bileceği kaydedildi. Öte yandan Alman uyruklu olan kızın tedavi kapsamında psikolog eşliğinde  KKTC’ye geldiği ve burada doktoru ile birlikte kaldığı öğrenildi.

Kaynak/StarKıbrıs



TAGS: girne, mağusa, tecavüz, iddia, haber, kıbrıs
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