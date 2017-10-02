İddialar gerçek mi?

Girne’de yer alan bir motelde fuhuş yaptırıldığı iddia edildi. Motelin yıllardır fuhuş yaptırdığını öne süren vatandaşlar, özellikle hafta sonları askerlerin kapıda kuyruklar oluşturduğunu dile getirdi.

Hatta daha önce bu motelde cinayet işlendiğini de vurgulayan vatandaşlar, oluşan manzaradan rahatsız olduklarını söyledi. Kapı pencere açamıyoruz, bahçemize oturamıyoruz diyen mahalle sakinleri, “fuhuş yapmak için moteli bulmaya çalışan bazı kişiler de zaman zaman bizim kapımızı çalarak, ‘Karı var mı’ diye sormakta” şeklinde konuştu.

Polisi aradıklarını ama manzaranın değişmediğinden yakınan mahalleliler ,sosyal medyada herkesi yardıma ve seslerini duyurmak için gönderiyi paylaşmaya davet etti.,

Mahalleli rahatsız

İsmini açıklamak istemeyen bir vatandaş ise şunları söyledi; “Girne’nin göbeğinde turistik bölgede Her cumartesi ve pazar gündüzleri askerler mahallede toplanıp sıraya giriyorlar gelen geçen turistler ve mahalle halkı olarak biz bu durumdan çok rahatsızız. Yıllardır bu durum yaşanıyor. Polise ve inzibata defalarca şikayet eden komşularımız var fakat maalesef bir önlem alınamıyor” dedi.