İfadeler kan dondurdu!

Polis, Zehra Sorver cinayetinde yeni tanıklara ulaştı. Mahkemede polisin anlattığı tanık ifadeleri kan donduracak türden…

Havadis/Devrim DEMİR

Alayköy’de hunharca öldürülen Zehra Sorver cinayetinde polis yeni tanıklara ulaştı. Tanıkların anlattıkları kan donduracak türden.

Cinayetle ile ilgili tutuklanan Levent Sorver ve 17 yaşındaki oğlu aleyhindeki duruşma dün devam etti.

Polis, alınan ek 8 günlük tutukluluk süresinde derinleştirdiği soruşturmada, cinayetin işlendiği gün Zehra Sorver’in yardım çığlıkları attığını ve zanlıların o esnada evde olduğunu tespit etti.

Yeni tanıklara ulaşan polis, 40’a aşkın kişinin ifadesine başvurdu, yeni kamera görüntüleri ve olay yerinde birçok kanıta ulaştı.

Bulunan delillerin, baba ve oğlunu işaret ettiğine dikkati çeken polis soruşturmanın büyük titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Zanlı Levent Sorver ve oğlu dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların avukatı Ali Hidayet hazır bulundu.

Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek zanlıların 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

“Çığlık seslerinde zanlılar evdeydi”

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Emirali Gürler, mahkemede verdiği ifadede, zanlı Levent Sorver ve 17 yaşındaki oğlunun Alayköy’de işlenen cinayetle ilgili tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Muavini Emirali Gürler, Zehra Sorver’in Alayköy’de Namık Kemal Sokak No: 2 adresinde 14 Haziran tarihinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında boğazı sıkılıp, başı yere vurulduktan sonra öldürülme esnasında veya sonrasında tuz ruhu içirildiğini tespit edildiğini anımsattı.

Gürler, alınan 8 günlük tutukluluk süresinde öldürülen Zehra Sorver’in cinayet günü evde çığlıklarının duyulduğunu ve o esnada zanlı Levent Sorver ve 17 yaşındaki oğlunun evde olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Oğlu itiraf etmişti

Gürler, ifadenin esasına girmeden, 17 yaşındaki M.C.A.’nın gönüllü ifadesinde suçu 17 Haziran tarihinde babası ile birlikte işlediklerini itiraf ettiğini anımsattı.

Olay mahallinde toplanan delillerin hem Türkiye hem de KKTC’de laboratuarda incelendiğini kaydeden Gürler, zanlıların cep telefonları dökümlerinin de beklendiğini belirtti.

Cezai sorumluluğu var

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Emirali Gürler, cinayete kurban giden Zehra Sorver’in kıyafetlerinin çöp konteynırında bulunduğunu, olay yerinde görevli polisler tarafından yapılan incelemelerde zanlıları suça bağlayıcı yeni deliller bulduklarını ifade etti.

Zanlıların ifadelerinde olay günü bazı yerlere gittiklerini söylediklerini kaydeden polis, zanlıların geçtiği güzergâhlara ait kamera görüntülerinin de incelendiğini söyledi.

Zanlıların hem doktor kontrolünden hem de Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde muayeneye götürüldüğünü belirten polis, 17 yaşındaki zanlının cezai ehliyeti olduğunu belirtti.

Soruşturma memuru, işlenen suçun müebbet hapis öngördüğünü alınması gereken birçok tanık ifadesi olduğunu belirterek zanlıların 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmaları talebinde bulundu.