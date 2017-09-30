İflas davasına ünlü akını

Endemol Shine Türkiye ekonomik krize düştüğünü belirterek temmuz ayında İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iflas bildiriminde bulunmuştu. İlk duruşmaya Endemol’den alacağı olan 30 oyuncu, 25 şirket ve 2 banka katıldı.



Alacaklı şirketler ve oyuncular şirket hakkında savcılığa ‘hileli iflas’ suçundan şikayette bulunduklarını belirtti. Mahkemeye katılanlar oyuncular arasında İbrahim Çelikkol, Songül Öden, Şükrü Özyıldız, Aslı Enver, Sedef Avcı, Erkan Petekkaya ve Mine Tugay da vardı. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

Ceylan SEVER/Hürriyet