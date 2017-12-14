İğnenin de akıllısını yaptılar!

University College London ve Queen Mary University of London araştırmacıları yeni bir optik ultrason iğnesi geliştirmek için çalışmalar yapıyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen iğne, kalp dokusunun gerçek zamanlı olarak görüntülenmesine imkan sağlıyor. Bu iğne sayesinde ameliyatlar hem daha hızlı hem de daha doğru yapılacak.

Sistem, özel olarak tasarlanmış bir cerrahi iğne içine minyatür bir fiber optik yerleştirerek çalışıyor. İğne, ultrasonik darbeler üreten ışık darbeleri sağlıyor. Bu darbeler, yumuşak dokudan yansıyor ve gerçek zamanlı ultrason görüntüsü sağlayan ikinci bir fiber optik tarafından algılanıyor. Domuzlarda testi yapılan iğne 2.5 cm’ye kadar yüksek çözünürlüklü görüntü sağlıyor. Anahtar deliği cerrahisinde oldukça önemli bir gelişme olan iğne de ki teknoloji diğer aletlere de uygulanmaya çalışılıyor