İhmal öldürdü, cezası 1 yıl

Gazimağusa’da 2015 Yılında, kendisine yardım ettiği sırada açıkta bulunan elektrik kablosuna temas ederek elektrik akımına kapılan ve yaşamını yitiren yeğeni Nuri Hekimoğlu’nun ölümünde sorumlu bulunan Hüseyin Başaran, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti tarafından suçlu bulunarak 1 yıl hapse mahkûm edildi. Mahkeme, olay esnasında olay yerinde olduğu ve olayda sorumlu olduğuna bulgu yaptığı, Nuri Hekimoğlu’nun babası ile ilgili de soruşturma emri verdi.

Hiçbir tedbir almadı, ölüme neden oldu

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti adına kararı açıklayan, heyet başkanı, Fadıl Aksun, sanığın ucu açık elektrik kablosunu güvensiz bir şekilde açıkta bıraktığını ve konu kabloya temas eden Nuri Hekimoğlu’nun elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Sanığın, elektrik işinin ehli olmadığı halde, anlamadığı bir işe kalkıştığını ve hiçbir tedbir almadan böylesi bir ölüme neden olduğunu vurgulayan Aksun, bunun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olduğunu söyledi.

Vijdan azabı çekiyor

Müteveffanın, sanığın yakın akrabası olduğunu ve sanığın vicdan azabı çektiğini sanık lehine değerlendirdiklerini açıklayan Aksun, kamu yararı gereği sanığa hapislik dışında bir ceza verilemeyeceğini belirterek, sanığı 1 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Aksun, ayrıca olay esnasında olay yerinde olan ve konu ölümde sorumlu olduğuna bulgu yaptıkları müteveffanın babası ile ilgili de soruşturma başlatılması yönünde emir verdi.