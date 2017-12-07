'İİT Üye ülkelerinde ihracat stratejileri' Çalıştayı tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı ile İslam Ticareti Geliştirme Merkezi’nin işbirliğinde gerçekleştirilen, “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde İhracat Stratejileri” konulu bölgesel eğitim çalıştayı tamamlandı.

Çalıştay, İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinden Türkiye, Filistin, Gambiya, Lübnan, Pakistan ve Ürdün’den uzmanlar katıldı.

Girne’de yapılan çalıştayda kapanış konuşmasını Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ile İslam Ticareti Geliştirme Merkezi Çalışma ve Eğitim Bölümü Başkanı Mamoudou Sall yaptı, Lakadamyalı, kapanış konuşmada, her zaman bu tip etkinlikleri ülkede düzenlemeye hazır olduklarını kaydetti.

Çalıştayda, KKTC Merkez Bankası ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri sunumlar yaptı.