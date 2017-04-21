İki asker şehit oldu

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada iki asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Uludere İlçesi Andaç Bölgesi’nde bu sabah operasyon yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit olduğu, 2 asker de yaralandı. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TSK’dan yapılan açıklamada, “21 Nisan 2017 tarihinde saat 09.30 sularında Şırnak Uludere Nezirkıra kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.