İki terörist öldürüldü, kaçan bir terörist aranıyor

Patlamanın ardından çatışma çıktı, iki terörist öldürüldü, kaçan bir terörist aranıyor

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Bayraklı Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın, hakim ve savcıların kullandığı ve ağır ceza mahkemelerine de gidilen C girişindeki polis noktasına yönelik bir bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis bölgeyi giriş ve çıkışlara kapattı.

Adliye yakınındaki bir aracın yandığı görülürken, patlamanın ardından çatışma çıktığı bildirildi. Öte yandan iki ayrı patlama sesi duyulduğu öğrenildi.

1 POLİS, 1 ADLİYE ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU

Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, saldırıda 1 polis memuru ile 1 adliye çalışanı şehit oldu. Şehit olan adliye çalışanının, silah seslerini duyduktan sonra adliye camına çıkan kadın mübaşir olduğu öğrenildi.



Saldırının ardından gelen ilk bilgilerde 2'si polis 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1 TERÖRİST ARANIYOR

Resmi kaynaklardan teyit edilmeyen bilgilere göre, patlamanın ardından iki teröristin öldürüldüğü belirtiliyor. Öte yandan bir teröristin de arandığı öğrenildi.

Siyah montlu ve 1,65-1,70 metre botundaki terörist aranıyor.

GİTAR KILIFINDA SİLAH

Habertürk muhabirinin edindiği bilgilere göre Renault marka araçla olay yerine gelen iki terörist araçlarını polis kulübesi önüne bırakıp ellerinde kaleşnikof silahla çevreye ateş açarak içeri girmeye çalıştı. İki terörist etkisiz hale getirilirken teröristlerden birinin yanında gitar kılıfı tespit edildi. Gitar kılıfının içinde başka silahların da bulunduğu iddia edildi.

