İki Toplumlu Barış İnisiyatifi memnuniyet belirtti

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs, müzakerelerin yeniden başlamasını, yenilenen beklentilerle ve memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamada, “İki toplumun liderlerinin mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varmayı amaçlayan ve birleşmiş bir ada için çalışmaya yönelik, yeniden inşa edilmiş kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Açıklamada, görüşmelerin şu anki aşamasında bazı sorunlar yaşanmasına rağmen bir anlaşmaya varılabilmesi için müzakere masasında iyi niyetin, kararlılığın ve yaratıcılığın ortaya konulmasının tam zamanı olduğu belirtildi.

İki liderin birlikte çalışarak, nihai bir anlaşmanın yolunu açabilecek, üzerinde uzlaşılmış bir düzenlemeye varabileceği yönünde inanç belirtilen açıklamada, zamanın sınırsız olmadığı, sürecin somut sonuçlar elde edilebilecek şekilde yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, sürecin açık uçlu bir biçim almasına izin verilmesinin, gelecek için tüm umutları yok edeceğini ve ‘de facto’ bölünmeyi kalıcı hale getiren diğer süreçlerin gelişmesine yol açacağını da savundu.

Açıklamada, “Sivil toplum olarak, barış ve yeniden birleşme umutlarını korumak için harekete geçmeye ve bu zor ama gelecek vaadeden görevi desteklemeye hazır olacağımızı beyan ederiz” denildi.