İki toplumlu fidan dikme

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa İlçe Örgütü ile Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren AKEL’intemsilcileri bugün Tuzla’da fidan dikti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa İlçe Örgütü ile AKEL temsilcilerinin yer aldığı etkinlikte yaklaşık 100 fidan dikildi.

EtkinlikteCTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp hazırlananortak basın bildirisini Türkçe okudu.

Oktay Kayalp, etkinlikle Kıbrıslı Türkler ve Rumlarınbarış ve birleşik bir Kıbrıs içinişbirliği için mücadele etme isteklerini ortaya koyduklarını söyledi.

Kayalp, Kıbrıs sorununa siyasi eşitlik ve iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde Kıbrıslı Türkler ve Rumların ortak geleceklerini birlikte inşa edecekleri bir çözümün bulunması çabalarını desteklediklerini kaydetti.

Oktay Kayalp’ın konuşmasının ardından AKEL Yetkilisi ChrysanthosZennettos ortak açıklamayı Rumca olarak okudu.

Türk ve Rum partililerin katıldığı etkinlikte Kayalp ve Zennettos birlikte fidan da dikti.