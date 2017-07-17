İki zanlı, uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı

Diyalog Gazetesi'nden Çiğdem Aydın'ın haberine göre Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin 11 Temmuz 2017 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi otoparkında gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan zanlılar A. Y. ve C. S. ile onlara uyuşturucuyu verdiği tespit edilen zanlı E. S.’ın tutuklanmasının ardından 2 kişi daha yakalandı.

Polis tarafından genişletilen soruşturmada E. S.’ye uyuşturucuyu 3 bin TL karşılığında sattıkları iddia edilen C. H. T. ve O. G. de tutuklanarak dün Lefkoşa’da Mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir, huzurda bulunan zanlıların 11 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda yakalanan zanlı E. S’ye Temmuz 2017 tarihinde 2 farklı günde toplamda 3 bin TL karşılığında 60 gram sentetik Cannabionit türü uyuşturucuyu sattıklarının tespit edildiğini söyledi.

Kaynak: Diyalog | Haberin Tamamını Linke Tıklayarak Okuyabilirsiniz: https://goo.gl/guapcd