Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini tanıtmak, gönüllülüğü teşvik etmek ve sivil toplum örgütleri ile diğer paydaşların iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan “İkinci Açık Kapı Festivali” başladı.



İkinci Açık Kapı Festivali çerçevesinde, 65 sivil toplum örgütü ekim ayı boyunca ‘Sivil Toplum Yollarda’ sloganıyla yaklaşık 120 etkinlik düzenleyecek.

Bugün Lefkoşa, 14 Ekim Lefke, 21 Ekim Mağusa ve 28 Ekim’de Mehmetçik’te olmak üzere 4 farklı bölgede ‘Sivil Toplum Festivalleri’ yapılacak.

Ekim ayı süresince; film ve belgesel gösterimleri, doğa yürüyüşleri, köy festivalleri, atölyeler, paneller, bilgilendirme oturumları gibi birçok etkinlik düzenleyecek.

Selimiye Meydanı’nda saat 11.30’da yer alan Lefkoşa Sivil Toplum Festivali, açılış konuşmalarıyla başladı.



Konuşmaları, Avrupa Komisyonu Temsil Lideri Alessandrao Bianciardi,Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Festival Organizasyon Komitesi’nden Süreyya Çelman Değer gerçekleştirdi.



Saat 15:00’e dek sürecek festivalde; 30 sivil toplum örgütü, bilgi masası, fotoğraf sergisi, ebru çalışması, “Her Hikaye için Bir Kahve Oyunu”, yaşayan kütüphane, sokak sanatı bisiklet turu, konserler, dans gösterileri ve çocuk aktiviteleri gibi etkinlikler düzenleyecek.



Sivil Toplum Örgütleri, Lefkoşa’dan sonra 14 Ekim Cumartesi günü 11.00-15.00 saatleri arasında Lefke Sivil Toplum Festivali ile Lefke merkezde olacak.



Festival programı ve daha fazla bilginin www.sivilalan.eu ve www.facebook.com/civicspacesivilalan adreslerinden ya da 2276505 ve 05428784214 numaralı telefonlardan alınabilecek.



BIANCIARDI: “SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN TOPLUM FARKINDALIĞININ ARTIRILMASINDA ÖNEMİ BÜYÜK”



Avrupa Komisyonu Temsil Lideri Alessandrao Bianciardi festival açılışında yaptığı konuşmada, Lefkoşa Sivil Toplum Festivali’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, festivalde sivil toplum örgütlerinin çeşitli etkinliklerinin yer alacağını söyledi.

Sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmaların toplum farkındalığının artırılması yanında paydaşlar arasında açık diyalog ve fikir paylaşımı için büyük önem taşıdığını kaydetti.



Sivil Toplum örgütlerinin karşıt fikirlere karşı hoşgörülü davranmayı, uzlaşıyı ve saygılı olmayı geliştirerek, demokrasi değerinin gelişmesine katkı yaptığına vurgu yapan Bianciardi, bu çerçevede her toplumun sivil toplum örgütlerine ihtiyacı olduğunu belirtti.



Festivale katılanları sivil toplum örgütleri ile görüşmeye davet eden Bianciardi, böylelikle halkın sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini daha yakından öğrenebileceğini söyledi.



HARMANCI: “SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ ÜYE VE AKTİVİSTLER ÇOK ULVİ BİR GÖREV İCRA EDİYOR”



LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise sivil toplum örgütü üye ve aktivistlerin çok ulvi bir görev icra ettiklerini belirterek, katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Eski bir sivil toplum örgütü olarak kendisinin profesyonel iş hayatına KAYAD ile başladığını ifade eden Harmancı, bu süreçte kamuoyuna ses duyurmada büyük güçlükler yaşadığını söyledi.



Doğru mesajı iletebilmek için her zaman doğru argümanları kullanmak gerektiğini beliren Harmancı, bu kapsamda yerel yönetimler ve devletin ilgili kurumlarının bu tür organizasyonlarda büyük görev düştüğünü vurguladı.



LTB’nin son yıllarda sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmaya gayret gösterdiğini de belirten Harmancı, demokrasi-tolerans kültürü, farklılıkların kabulü ve birada yaşama kültürünü geliştirmeye ve bunun hayatın doğaL parçası haline getirmeye gayret ve özen gösterdiğini söyledi.



DEĞER: “65 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ 120 ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRECEK”



Festival Organizasyon Komitesi’nden Süreyya Çelmen Değer ise, İkinci Açık Kapı Festivali kapsamında 65 sivil toplum örgütünün ekim ayı boyunca toplam 120 etkinlik düzenleyeceğini belirterek, organizasyonun amacı ve program hakkında bilgi sundu.

Değer, organizasyon komitesi adına kendileriyle birlikte yola çıkan tüm sivil toplum örgütü ve temsilcilerine katkıları nedeniyle teşekkür etti.