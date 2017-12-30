İkisine de yaramadı: 1-1

Yer: Girne 20 Temmuz Mete adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener *, Hüseyin Özaşık **, Ozan Kel **

D.T. Birliği: Ozan **, Hasan **, Ahmet Sönmez ***, Emek **, Koral *, Quincy *, Rahemm **, Ahmet Saygı * (Dk.53 AYdın **), Kenan **, Selim *, Rasaq *

GAÜ Çetinkaya: Cenk **, Ümitcan **, Serhan ***, Serkan **, Sercan *, Eko *, Herman *, Faye **, Esin * (Dk.60 Tunç *), Erdinç * (Dk.67 Emre *), Abbas ** (Dk.85 Muammer)

Goller: Dk.46 Emek (D.T. Birliği) – Dk.69 Faye (GAÜ Çetinkaya)

K-PET Süper Lig’de ilk devrenin son haftasına zirve ortağı konumunda giren ekiplerden Doğan Türk Birliği ile GAÜ Çetinkaya 1-1 berabere kaldı ve bu sonuç iki takıma da yaramadı. İlk devresi golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada Doğan 46. dakikada Emek’in golü ile öne geçerken GAÜ Çetinkaya bu gole 69. dakikada Faye ile cevap verdi. Bu sonuçla iki takım da puanını 28’e çıkarırken ilk devreyi 3 ve 4.sıralarda noktaladılar.

Bitiş düdüğüyle saha karıştı

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında DTB’nin golünün geçerli sayılmaması üzerine bitiş düdüğüyle birlikte saha içi karıştı. Doğan teknik ekibi hakeme yoğun itirazlarda bulunurken tribünlerden de taraftarların sahaya girmesiyle hakemler odasına polis kordonu eşliğinde gidebildi.

Maçın önemli anları:

Dk.5: Esin’in ceza alanı içerisinden yaptığı vuruşu kaleci Ozan yumrukla uzaklaştırdı.

Dk.7: Eko’nun vuruşunu Serhan kale sahası içerisinde tamamlayamadı.

Dk.16: Kaleci Ozan’ın elinden kaçırdığı topu Faye boş kaleye yolladı ancak top üst direkten auta çıktı.

Dk.40: Herman’ın ceza alanı içerisinde dönerek attığı şutta top Ozan’ın kucağında kaldı.

Devre golsüz geçildi.

Dk.46: Emek ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruştan topu filelere gönderdi. (1-0).

Dk.69: Defansın arkasına atılan topu Faye ağlara yolladı. (1-1).

DK.89: Quincy’nin kale sahası içinde yağtığı kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Dk.90: Faye kaleciden dönen topu uygun pozisyonda auta attı.

Dk.90+2: Quincy korner atışından gelen topu kafa ile ağlara yolladı ancak gol kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Mehmet Sezener tarafından geçerli sayılmadı.

Maç 1-1 eşlitlikle sonuçlandı.