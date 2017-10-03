İkonik “nudes” ayakkabı koleksiyonu

Biraz dekolte göstermekten hiçbir zaman çekinmeyen Christian Louboutin, yirmi yıldan uzun bir süredir kadın vücudunun doğal kıvrımlarını benimseyen ve güzelleştiren biçimli stiller tasarlıyor. Bu ideolojiyi 2013 yazında yeni seviyelere taşıyan tasarımcı lanse ettiği Nudes kapsül koleksiyonuyla klasik stilleri o zamana dek adı duyulmamış beş ten renginde sundu.

Farklı ten renklerine sahip kadınlara kendi tonlarında bir ayakkabı sunan bir konsept. Böylece bacakların daha uzun olduğu hissi yaratılarak kadın vücudunun doğal formu vurgulanabiliyor.

Büyük ilgi gören koleksiyona geçtiğimiz yıllarda iki renk daha eklenerek sivri burunlu babetler koleksiyona katıldı.

CHRİSTİAN LOUBOUTİN NUDE TONLARINDA

Christian Louboutin, dikkat çekici iki yeni stil sunarak pudra rengi bir ayakkabının sade bir gardırop parçası olduğu kavramını yıkıyor.

Baleden esinlenerek bileğe dolanan kurdeleli, topuklu bir ayakkabı tasarlanıyor. Christeriva, ten rengi grogren kurdeleleriyle etkileyici, modern ve feminen bir silüet oluşturuyor.