İlaç fiyatlarına ikinci zam yolda

Türkiye’den sonra Kuzey Kıbrıs’ta satılan ilaçların fiyatları 2 katına çıktı



Pelin Yükselay/Diyalog Gazetesi

Dövizin yükselmesi Türkiye’den ülkemize ithal edilen ilaçların fiyatlarının da artmasına neden oldu. Bu kapsamda tam 210 farklı ilaca yüzde 40 ile yüzde 150 arasında zam yapıldı. Özellikle tansiyon, kalp ve kanser hastalıklarının yaygın olduğu ülkemizde, ilaçlara yapılan zamlar, vatandaşların büyük tepkisini çekti. Öte yandan Sağlık Bakanlığı ilaç fiyatlarındaki artışlarla ilgili iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, KKTC’de satışa sunulan ilaçların kamu denetiminde olduğu ve satış fiyatlarının yasa ile belirlendiği, yüksek fiyattan ilaç satışının mümkün olmadığı vurgulandı.Açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bağlı Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nun 3 Ocak 2017 tarihinde yaptığı toplantıda ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan döviz kurunun yükselmiş olması nedeniyle fiyat listelerinde artış yaptığının, aynı anda Türkiye’de bazı ilaçların fiyatlarına da artış getirildiğinin altı çizildi.İthal ilaçların yüzde 96’sı Türkiye’denAçıklamada şunlar kaydedildi.“Ülkemize ithal edilen ilaçların yaklaşık yüzde 96’sı Türkiye Cumhuriyeti’nden gerçekleştiğinden dolayı ülkemizde satılan ilaçlar da bu zamdan etkilenmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde satışa sunulan ilaçlar kamu denetiminde olup satış fiyatları yasa ile düzenlenmekte ve yüksek fiyattan ilaç satışı mümkün olamamaktadır.Hal böyle iken basında söz konusu Türkiye’den ithal edilen ‘Calpol Susp. 120mg’ lık ilacın fiyatı Türkiye’de 2016 Aralık ayında yapılan ilaç fiyat artışı nedeniyle 25.12.2016 tarihinde 4.97 TL’den 9.92 TL’ye çıkmıştır. Eczanelerin kendilerinden kaynaklanmayan ilaç fiyatlarındaki artışı ithal edilen ilaca yansıtması kaçınılmazdır. Bu nedenle sağlık hizmetlerimizin olmazsa olmazı olan eczacıların fahiş fiyatla ilaç sattıklarını iddia etmek doğru bir yaklaşım değildir.”Açıklamada, yeniden düzenlenen ve düzenlenecek olan ilaç fiyatlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığının gerekli çalışmaları yaparak hiç bir yanlış anlaşılmaya fırsat vermeyeceği belirtildi.Bir zam daha gelebilir!Bu arada Türkiye’de 20 Şubat’tan sonra ilaç fiyatlarına yüzde 10,6 oranında bir zam daha gelebileceği iddia edildi. Bu iddia gerçekleştiği takdirde, 20 Şubat’tan sonra ilaç fiyatlarında bir artış daha yaşanacak.

Ülkemizde en çok talep gören bazı ilaçlar ve bu ilaçların yeni fiyatları şöyle:





