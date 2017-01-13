İlker Kaleli hastanelik oldu



Dizilerin uzun çekim süreçleri, oyuncuların en büyük derdi. Son olarak İlker Kaleli zorlu çalışma koşullarına dayanamayınca hastanelik oldu

Poyraz Karayel dizisinde rol alan İlker Kaleli’nin yoğun set ve çalıyma koşullarına dayanamayıp hasta olduğu öğrenildi. Vücut direncini yitiren yakışıklı oyuncu, özel bir hastaneye yatırıldı ve serum tedavisi uygulanmaya başlandı. Kaleli’ye aynı dizide başrolü paylaştığı sevgilisi Burçin Terzioğlu’nun da hastanede eşlik ettiği öğrenildi.



