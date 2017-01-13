HABER KIBRIS

İlker Kaleli hastanelik oldu

13/01/2017

İlker Kaleli hastanelik oldu
ads



Dizilerin uzun çekim süreçleri, oyuncuların en büyük derdi. Son olarak İlker Kaleli zorlu çalışma koşullarına dayanamayınca hastanelik oldu

Poyraz Karayel dizisinde rol alan İlker Kaleli’nin yoğun set ve çalıyma koşullarına dayanamayıp hasta olduğu öğrenildi. Vücut direncini yitiren yakışıklı oyuncu, özel bir hastaneye yatırıldı ve serum tedavisi uygulanmaya başlandı. Kaleli’ye aynı dizide başrolü paylaştığı sevgilisi Burçin Terzioğlu’nun da hastanede eşlik ettiği öğrenildi. 



TAGS: Poyraz Karayel, İlker Kaleli
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems