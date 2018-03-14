İnanılmaz olay... Denizde doğurdu!

Mısır'daki Kızıl Deniz sahillerindeki Dahab kasabasına tatil için gelen hamile Rus turist, denizde doğum yaptı. Bu esnada olay yerinde bulunan Hadia Hosny El Said isimli kişi bir anda hiç beklenmedik görüntüler görüp olayı fotoğraflamaya başladı.

Hamile Rus turist, Mısır'daki Kızıl Deniz sahillerindeki Dahab kasabasına tatil için gitti. Anne daha sonra sahile çıkarak bebeğiyle kavuştu. Görüntüleri Facebook hesabından duyuran Mısırlı kişi, ilk olarak kadının ani bir şekilde doğum gerçekleştirdiğini düşündüğünü söyledi. Daha sonra kadının yanındaki yaşlıca adamın, suda doğum konusunda uzmanlaşmış bir hekim olduğu anlaşıldı.

Bu esnada olay yerinde bulunan Hadia Hosny El Said isimli kişi bir anda hiç beklenmedik görüntüler görüp olayı fotoğraflamaya başladı. Gördüğü görüntülerde bir genç kadın denizde doğum yapıyor, yanındaki yaşlı adam ise ona yardım ediyordu.

Doğumun gerçekleşmesinin ardından bebek sahile taşındı. Anne ise denizde kaldı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Rus kadın suda doğum yapmayı planladı.

Olaya ait fotoğraflar dünya basınında büyük ilgi çekti.