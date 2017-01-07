İnce Av Başlıyor!

8 Ocak Pazar günü başlıyor. Avcılar, 26 Şubat'a kadar Pazar ve Çarşamba günleri olmak üzere toplam 15 gün avlanabilecek.

8 Ocak Pazar günü başlıyor. Avcılar, 26 Şubat'a kadar Pazar ve Çarşamba günleri olmak üzere toplam 15 gün avlanabilecek. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, av günleri, avlanmaya açık bölgeler, bölge detayları ve avlanılacak kuşlar hakkında detaylı bilgi verildi.

15 AV GÜNÜ

8 Ocak Pazar günü başlayacak av, 26 Şubat'ta sona erecek. Birinci İnce Av 8, 11,

15, 18, 22, 25, 29 Ocak 2017; 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 ve 26 Şubat 2017 günleri olmak üzere toplam 15 av gününden oluşacak.

BAKAN EVREN KAZASIZ BİR AV DÖNEMİ DİLEDİ

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Birinci İnce Av’ın avcılık camiasına hayırlı olmasını dilerken avcıların büyük bir dikkatle avlamasını istedi ve kazasız bir av geçirilmesi dileğinde de bulundu.