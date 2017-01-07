İnfial Yaratan Olay Yargı Huzurunda

2015 yılında Güvercinlik’ta T.E’ye tecavüz zanlıları Ömer Çalıcıoğlu ile Rahme Çalıcıoğlu’nun Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargı süreci başladı

Havadis/Nadire BAHADİ

Güvercinlik’teki eski kilise bölgesinde 20 Haziran 2015 tarihinde, isminin baş harfleri T.E olan 50 yaşındaki banka şube müdürüne cinsel tecavüzde bulunmakla suçlanan Ömer Çalıcıoğlu ve Rahme Çalıcıoğlu’nun Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargı süreci dün başladı. Çift “Cinsel tecavüz”, “Ciddi darp”, “Kasti hasar”, “Tecavüzkar alet taşıma”, “İnsan kaçırma”, “Şiddet tehdidi”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma” ve “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” olmak üzere toplam 8 davadan itham edildi. Çalıcıoğlu çifti haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti duruşmaya başlamak üzere davayı 9 Ocak tarihine erteledi. Ömer Çalıcıoğlu 2015 yılı Haziran ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekliyor. Hakkında mahkeme kararı ile tutuklu yargılanma kararı olan Rahme Çalıcıoğlu ise küçük çocuğu olması nedeni ile hakkında yapılan teminat değişikliği sonrasında serbest kalmışken, mahkeme itham edilen çiftin dün tutuklu yargılanması yönünde direktif verdi.

Olay bölgede infial yarattı

Olayda Ömer Çalıcıoğlu, 20 Haziran 2015 tarihinde, eşi olan sanık Rahme Çalıcıoğlu’na, aralarında ilişki olduğunu düşündüğü banka müdürü T.E’yi telefonla arattırdığı ve T.E’nin Güvercinlik köyünün kuzey kısmında bulunan eski kilise bölgesine gelmesini sağladığı iddia ediliyor. Ömer Çalıcıoğlu’nun, daha sonra gizlendiği arabadan çıkarak tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı T.E’ye doğrultup yüzüne vurduğu, akabinde ise T.E’yi yere yatırdıktan sonra T.E’nin ellerini bağlayıp cinsel tecavüzde bulunduğu iddia ediliyor. T.E’nin çıplak görüntülerinin videoya kaydedildiği olayda T.E polise gitmesi halinde görüntüleri internette yayınlamakla tehdit edilmiş ancak polise yansıyan olayın ardından çift tutuklanmış ve olay bölgede infiale neden olmuştu.