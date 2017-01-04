İngiliz bakan Kıbrıs için geliyor



İngiliz bakan Duncan, Kıbrıs meselesini görüşmek üzere Ankara ve Atina'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından, ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Kıbrıs müzakerelerine destek vermek için İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ın, Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret etmeyi planladığı" bildirildi.

Plana göre Duncan, Türkiye'de Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik'le görüşecek.

Duncan, Yunanistan'da ise, Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve BM'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya gelecek.

DUNCAN'IN AÇIKLAMALARI

Bakanlığın açıklamasında, Duncan'ın sözlerine de yer verildi. İngiliz Bakan, Kıbrıs barış süreciyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara ve Atina'yı ziyaret edecek olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Birleşik Krallık barış sürecine tam destek vermektedir ve bu sürece elinden geldiğince yardım etmek istemektedir." dedi.

İSVİÇRE'DE BULUŞMA

Kıbrıs müzakerelerine İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak tarihlerinde devam edilmesi planlanıyor. Adada taraflar, geçen ay, 9 Ocak'ta Cenevre'de bir araya gelme, 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunma ve 12 Ocak'ta da garantör ülkelerin katılacağı uluslararası konferansta bir araya gelme konusunda anlaşmıştı.

KAYNAKAA