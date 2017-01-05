Ingiliz Bakan'dan Kıbrıs açıklaması

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Cenevre'de yapılması planlanan Kıbrıs müzakerelerinin başarıyla sonuçlanması ve çözüme katkı sağlanmasını diledi. Duncan, “Birleşik Krallık adına, garantör olarak masadaki bütün tarafların başarıyla bu görüşmeleri neticelendirmesini arzu ediyoruz.” dedi.

Duncan, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile bakanlıktaki görüşmesi öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

“GARANTÖR OLARAK BAŞARI BEKLİYORUZ”

Ziyaret kapsamında Kıbrıs konusunun çözümüne yönelik temasların olacağını belirten Duncan, bu sorunun çözümüne ilişkin arayış içinde olduklarını söyledi.

Alan Duncan, Cenevre'de yapılması planlanan görüşmelerin başarıyla sonuçlanması ve çözüme katkı sağlanmasını dilediklerini vurgulayarak, "Birleşik Krallık adına, garantör olarak masadaki bütün tarafların başarıyla bu görüşmeleri neticelendirmesini arzu ediyoruz." dedi.

TÜRKİYE’DEKİ SALDIRI

Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Duncan, temmuz ayından bu yana üçüncü kez Ankara'ya geldiğini söyledi.

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını en şiddetli biçimde kınadıklarını ifade eden Duncan, "Bu konuda Türkiye'nin verdiği mücadelede, omuz omuza sizlere destek vermek istiyoruz. Nereden gelirse gelsin, PKK, DEAŞ, terör terördür. Her şekliyle bu tür saldırı ve tehditleri kınıyoruz. Türkiye'nin üstesinden gelmeye çalıştığı tehditler var. Bu konudaki mücadelede İngiltere destekçinizdir." diye konuştu.

“İKİLİ İLİŞKİLER ÇOK İYİ SEVİYEDE”

Türkiye ve İngiltere arasındaki ikili ilişkilerinin çok iyi bir seviyede olduğunun altını çizen Duncan, 2017'de ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak istediklerini kaydetti.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının iki ülke arasındaki ilişkileri hiçbir şekilde zayıflatmayacağını vurgulayan Duncan, aksine iki ülke arasındaki ilişkiler ve ticaretin daha da ileriye taşınacağı değerlendirmesinde bulundu.

Duncan, Bakan Çelik ile yapacağı toplantıların ardından Kıbrıs meselesini görüşmek için Atina'ya gideceğini sözlerine ekledi.