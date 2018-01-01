'iamwaldo' isimli gönderen tarafından Türkiye'de birçok kişiye gönderilen mesaj İngiliz basınında yer buldu.

The Independent, konu nedeniyle çok sayıda kişinin Netflix şirketinin kendilerine gönderdikleri mesaj nedeniyle şikâyetçi olduğunu ve dava açmayı düşündüğünü söyledi.

İngiliz basın kuruluşu, Ekşi Sözlük'te birçok kullanıcının şikayetini haberinde kaynak gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Kısa süre önce birçok sosyal medya kullanıcısı, Black Mirror dizisinin The Waldo Moment isimli bölümüne atıfta bulunarak kendilerine; “Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör” mesajının gönderildiğini söylemişti.

Habere göre, Netflix'in bu kampanya için sorumlu olduğu söylenmesine rağmen, şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmediği belirtildi.