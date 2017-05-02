İngilizlerin “Şakası” yok

ERKEKLERDE LEEMAN, KADINLARDA PARKER BİRİNCİ:

Ares Spor Kulübü organizesinde Triatlon Federasyonu ile işbirliğinde Kaplıca’da düzenlenen Nisan Şakası Orta Mesafe Triatlonu’nda bu yıl kürsünün hakimiyeti İngiltere ve Türkiye’li sporcuların elinde oldu. 1.9km.yüzme-90km.bisiklet ve 21.1km.koşudan oluşan zorlu yarışta İngiliz sporcular erkeklerde Matthew Leeman ile kadınlarda Darelle Parker genel klasmanda ilk sırada yer aldı

Yüzme-bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon branşının en zorlu ikinci yarışı olan 1.9km.yüzme-90km.bisiklet ve 21.1km.koşudan oluşan Orta Mesafe Triatlonu Pazar günü Kaplıca’da yapıldı. Ares Spor Kulübü ile Triatlon Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Nisan Şakası Orta Mesafe Yarışı bugüne kadar düzenlenen en yoğun katılımlı ikinci yarış oldu.

Her yıl düzenlenen half ironman mesafesinde Nisan Şakası yarışında 50 bireysel 4 takım sporcuları yarıştı. Geçmiş yıllarda düzenlenen ve en yoğun katılımın 51 sporcu ile olduğu Nisan Şakası’na bu yıl da katılım yoğun oldu.

Ülkemiz triatlon takımlarının yanı sıra başka ülke sporcularının da katıldığı yarışa Onan Limited-Hayat Su, Atakom Limited-Ülker, Kolan British Hospital, Efes Pilsen, Aytan Market, Güven Sigorta gibi firmalar ciddi katkılar sağladı.

Zorlu yarışın genel klasmanında birincilikleri Birleşik Krallık’tan gelen İngiliz sporcular elde ederken Türkiye’den gelen başarılı triatletler de kürsüyü paylaşan sporcular oldu. Yarışı ilk bitiren İngiliz Matthew Leeman 4 saat 24 dakika 59 saniye ile müthiş bir dereceye imza atmış oldu.

Yarışa ödel ödül koyan Ülker firmasının “Ulusal Kategori” ödüllerini ise Ares Spor Kulübü’nden sporcular elde etti. Yarışmada kadınlar ve erkekler genel klasman ilk 5’i ile ulusal kategori ilk 3’üne toplam 8 bin 600 TL nakit para ödülü ile kupa ve hediyeler dağıtıldı.

Yarış sonrasında düzenlenen törende dereceye girenlere ödüllerini Triatlon Federasyonu Başkanı Necat Paşalar, Onan Limited Yetkilisi Aytekin Barışer, Ares Spor Kulübü Başkanı Ahmet Özsoy ile federasyon ve kulüp yöneticileri dağıttı.

Sonuçlar şöyle:

Kadınlar 20-39 Yaş

1.İpek Onaran (05:09:37) Türkiye

2.Laura Fidler (05:17:56) İngiltere

3.Khadiga Amin (06:09:17) Mısır

Kadınlar 40+ Yaş

1.Darelle Parker (05:06:05) İngiltere

2.Deborah Brand (06:54:33) İngiltere

Erkekler 25-34 Yaş

1.Matthew Leeman (04:24:59) İngiltere

2.Dinçer Yılmaz (04:50:25) Türkiye

3.Bahadır Tama (05:05:44) Türkiye

Erkekler 35-39 Yaş

1.Hüseyin Arhan (05:25:51) KKTC-Ares S.K.

2.Murat Güney (05:31:01) Türkiye

3.Mustafa Kerem Topuz (05:33:29) Türkiye

Erkekler 40-44 Yaş

1.Şevki Ahçıhoca (05:40:07) KKTC-Aspava S.K.

2.Kerim Çakmak (05:42:28) Türkiye

3.Burak Kutlu (05:52:27) Türkiye

Erkekler 45+ Yaş

1.Cem Dağdelen (05:31:46) KKTC-Ares S.K.

2.Çağan Öztuna (05:53:30) KKTC-Ares S.K.

3.Mehmet Akarcalı (06:38:52) Türkiye

Ulusal Kategori Ülker Özel Ödülleri

1.Kemal Elektrikçi 05:23:00 (Ares Spor Kulübü)

2.Hüseyin Arhan 05:25:51 (Ares Spor Kulübü)

3.Cem Dağdelen 05:31:46 (Ares Spor Kulübü)

Genel Klasman Erkekler

1.Matthew Leeman 04:24:59 (İngiltere)

2.Dinçer Yılmaz 04:50:25 (Türkiye)

3.Bahadır Tama 05:05:44 (Türkiye)

Genel Klasman Kadınlar

1.Darelle Parker 05:06:05 (İngiltere)

2.İpek Onaran 05:09:37 (Türkiye)

3.Laura Fidler 05:17:56 (İngiltere)