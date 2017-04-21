İngiltere AB'den ayrılmaktan vaz mı geçiyor?

İngiltere’nin seçimlerden sonra Avrupa Birliği’nde kalabileceği belirtiliyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, İngiltere’de yapılacak seçimlerin ardından yeni bir hükümet kurulması durumunda İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinin geri döndürebileceğini söyledi.

Başbakan May ile Başbakanlık Konutu’nda düzenlenen toplantının ardından konuşan Antonio Tajani, “İngiltere’deki seçim sonuçlarından sonra İngiltere AB’de kalmak isterse herkes bunun arkasında olur ve ben de çok mutlu olurum’’ diye konuştu

Başbakan Theresa May ise AB’den çıkış sürecinin başlatılması için gerekli olan Lizbon Anlaşması’nın 50’inci maddesinin uygulanmaya başlamasının ardından geri dönüşün olmayacağını açıklamıştı.