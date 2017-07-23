İngiltere Büyükelçisi'nden Kıbrıs Açıklaması

İngiltere Büyükelçisi Richard Moore CNN Türk'te açıklamalarda bulundu

İngiltere Türkiye Büyükelçisi Richard Moore CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu.Kıbrıs sorunu hakkındaki görüşlerini açıklayan İngiliz elçi, Kıbrıs meselesinde karşılıklı güven eksikliğinden dolayı sonuç alınamadığını dile getirerek şöyle konuştu; 'Kıbrıs'ta her iki tarafta güven eksikliği var. Türkiye ile Atina arasında da güven eksikliği var. Geçmişte çok derin yaralar var, bu atmosferde çözüme varmak oldukça zor. Montana'da neredeyse çözüme vardık fakat maalesef o son adımı atamadık. Çok korkunç bir durumda değiliz. Şu anda BM vekili sakin bir değerlendirme yapmamızı istedi bizden.'