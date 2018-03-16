İngiltere: Casus Skripal’i zehirleme emrini Putin verdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere topraklarında yaşayan eski Rus ajanı Sergey Skripal'in sinir gazıyla zehirlenmesinin büyük olasılıkla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Johnson, "Rusların kendilerine karşı hiçbir tutumumuz yok. Bu olanlardan dolayı Rusofobi oluşmamalı." dedi.

"Bizim kavgamız Putin’in Kremlin'i ve onun kararı ile - ve bizzat kararın Putin tarafından verildiğini düşünüyoruz - Eski bir ajanın İngiltere sokaklarında, Avrupa sokaklarında sinir gazıyla zehirlenmesi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez gerçekleşiyor."

Öte yandan Rusya, çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayındaki suçlamaları reddediyor.