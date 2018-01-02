İngiltere Merkez Bankası dijital paraya çalışıyor

Telegraph'ın haberine göre İngiltere Merkez Bankası (BoE) pound'un performansına bağlı olan bir kripto para üzerinde çalışıyor.

Eğer kripto para çıkarsa İngiltere'deki mudiler paralarını banka hesaplarından alıp tamamen devlet güvencesinde olan dijital sisteme aktarabilecekler.

BoE'nin başkanı Mark Carney geçen yaz başka önemli ülkelerin merkez bankaları başkanları ile dijital para dönüşümünü görüştüklerini söylemişti. Carney, blockchain teknolojisine olan sempatisi ile biliniyor.

Bitcoin saat 13:24 itibariyle 13.660 dolardan işlem görüyor.