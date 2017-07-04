İngiltere'de alarm! Peş peşe tahliye edildi

Londra'da önce Heathrow Havalimanı'nda ardından Euston tren istasyonunda yangın alarmı verildi. İki bölge de tahliye edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da peşpeşe yangın alarmları verildi. Önce Heathrow Havalimanı'nda yangın alarmı verilirken bölge hızla boşaltıldı. Havalimanının 3 nolu terminaline çok sayıda itfaiye ve ambulans yönlendirildi. Yapılan incelemede herhangi bir yangına rastlanmadı.

Bu olaydan dakikalar sonra Euston tren istasyonunda yangın alarmı verildi. Bu alarmın ardından tren istasyonu tahliye edildi.

Lonra'da geçen ay Grenfell Tower'da meydana gelen yangında 81 kişi hayatını kaybetmişti.