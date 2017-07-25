İngiltere'de Korkunç Cinayet: Tecavüz edilip öldürüldü

Londra'da geçtiğimiz gün kadın cinyetlerine bir yenisi daha eklendi. Londra'da yaşayan 19 yaşındaki Hintli Celine Dookhran, vahşice tecavüz edilip öldürüldü.

19 Yaşındaki Hintli Celine Dookhran, geçen hafta Londra’nın Güneybatısında Müslüman bir sevgilisi var diye öldürüldü.Makyaj artisti Celine Dookhran aşkının kurbanı oldu. Müslüman sevgilisi olduğu için 33 yaşındaki Mujahid Arshid tarafından evinden kaçırıldı, tecavüze uğradı ve öldürüldü.

Genç kızın cesedi Londra’nın Güneybatısında geçtiğimiz hafta başında bulundu.

19 Temmuz’da genç kızı öldüren Mujahid Arshid, çıktığı mahkemede Celine Dookhran’ı Hintli birisi yerine Arap bir Müslüman sevgilisi var diye tecavüz edip öldürdüğünü itiraf etti.