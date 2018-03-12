İngiltere’de panik… Başkentte şüpheli paket

Reuters haber ajansının geçtiği haberde, İngiliz parlamentosu önünde şüpheli bir paket bulundu. İngiliz polisi, soruşturmanın devam ettiğini açıklarken, önlem olarak ambulans ve güvenlik güçlerinin bölgede olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, “İlk yardım ekipleri bir erkek ve bir kadını hastaneye kaldırdı. Bunun sebebi tamamen önlem amaçlı” ifadesi kullanıldı.

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