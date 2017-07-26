İngiltere'de polis şiddetine protesto

İngiltere'de gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybeden siyahi genç Rashan Charles, başkent Londra'da düzenlenen gösteriyle anıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda Kingsland Caddesi'nde önceki gün polisin kovalaması sonucu bir dükkana giren ve burada gözaltına alındıktan bir saat sonra hastanede yaşamını yitiren Rashan Charles'ın polis şiddeti sonucu öldüğünü savunan göstericiler, akşam saatlerinde olay yerinin yakınında Stoke Newington karakolu önünde toplandı.

Karakoldan olayın yaşandığı dükkana doğru yürüyen grup, 20 yaşındaki Charles'ın polis memurunun gözaltısı sonucu hayatını kaybettiğini savunarak, güvenlik güçlerinin özellikle siyahi gençleri gözaltına almasından duydukları endişe ve öfkeyi dile getirdi.

Güzergah boyunca "Rash için adalet istiyoruz", "Rashan'ı kim öldürdü? Polisler öldürdü" ve "Katiller kim? Katiller polisler" şeklinde slogan atan, ırkçılık karşıtı göstericiler, "Siyahilerin yaşamları önemlidir" ve "Adalet yoksa barış da yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılanlar olayın meydana geldiği dükkanın önüne çiçek ve mum bıraktı.

Yürüyüş nedeniyle Stoke Newington Caddesinde trafik akışı bir süreliğine aksadı. Bazı göstericiler, yola yatarak araçların kavşaklardaki geçişlerini engelledi.

"Boynunu kırdılar"

Yürüyüşü destekleyenler arasında yer alan 38 yaşındaki Gülşah Toran, Charles'ın "elinde büyüdüğünü" söyledi.

Charles ailesinin uzun yıllardır komşusu olduğunu dile getiren Toran, polis şiddetini protesto etmek için eyleme katıldığını belirterek, "Çok sevdiğimizi kaybettik. (Rashan) Sigara almak için dükkana girdi, ardından polisler saldırdı. Ağzına bir şey attığını söylüyorlar. (Polisler) Yere savuruyorlar görüntülerde izlediğiniz gibi. Boynunu kırdılar." diye konuştu.

Göstericilerin polise öfkeli olduğunu anlatan Toran, "Hepimizin çocuğu olabilirdi." dedi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteriyi, Londra emniyeti havadan helikopterle takip etti.

İngiliz polisi, cumartesi sabahı erken saatlerde ekiplerin durdurmak istedikleri bir araçtan inen Charles'ın, polisin çağrısına uymayarak, Kingsland Caddesi üzerindeki bir dükkana girdiğini, bu sırada ağzına bir obje atarak bunu yutmaya çalıştığının görüldüğünü bildirmişti.

Gencin ardından dükkana giren polis memurunun Charles'ın ağzındaki maddeyi çıkarmaya çalıştığı, ancak gencin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve bir saat sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Polis, Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu'nun (IPCC) olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirmişti.

Londra'da geçen ay benzer bir olay yaşanmıştı. 25 yaşındaki Edir Frederico Da Costa, 15 Haziran'da Londra'nın doğusunda aracının içinde gözaltına alınmıştı. Polisin gözaltı sırasında güç ve gaz kullandığı tespit edilmişti. Costa'nın polisin gözaltına almasının ardından hayatını kaybettiğini savunan bir grup gösterici, düzenledikleri gösteride polisle karşı karşıya gelmişti.