İngiltere'de porno sitelerine yaş sınırı geliyor

İngiltere hükümeti 2018 yılından itibaren, porno sitelerine girecek kişilerden en az 18 yaşında olduklarını ispatlamalarını isteyecek.

Nisan ayına kadar porno sitelerinin yaş kanıtlama kontrollerini sitelerine yerleştirmeleri gerekiyor.

Böylece internetin çocuklar için daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kullanıcılardan, kumar sitelerinde olduğu gibi kredi kartı detayları da istenebilecek.

İngiltere'nin Dijital Ekonomi Yasası'na uymayan şirketlerin sitelerine erişim engellenecek.

Hükümetin planına göre porno sitelerine ödeme ve diğer hizmetler veren şirketler de ihlallerden haberdar edilecek.

Yeni yasanın uygulanıp uygulanmadığı ise bir kurum tarafından denetlenecek.

Bu görevin halen filmler ve bilgisayar oyunları için yaş sınırını belirleyen İngiltere Film Sınıflandırma Kurulu'na verileceği sanılıyor.

Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı'nda dijital yayıncılıktan sorumlu bakan yardımcısı Matt Hancock bugün Avam Kamarası'nda yazılı bir bildiriyle süreci resmi olarak başlatacak.

Hancock açıklamasında "Bu internetteki özgürlükten faydalanırken İngiltere'nin dünyadaki en güçlü çocuk koruma önlemlerine sahip olması anlamına geliyor" dedi.

'Çocukların yarıdan fazlası porno izliyor'

İnternette çocuk koruma örgütü Childnet'ten Will Gardner ise "Ebeveyn kontrolünün yanı sıra erişimi sınırlayan bu tür adımlar çok önemli" diye konuştu.

İngiltere'de çocuk koruma kurumu NSPCC'nin 2016 yılındaki raporu internetteki pornografinin çocuk gelişimini ve karar alma mekanizmasını kötü etkilediğini ortaya koymuştu.

Rapora göre 15-16 yaşlarında gençlerin yüzde 65'i, 11-16 yaşlarındaki çocukların yüzde 48'i porno izledi.

Araştırmaya göre çocukların yüzde 28'i internette gezerken pornografiye rastlarken, yüzde 19'u kasıtlı olarak bunu arıyor.