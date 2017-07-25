İngiltere’de raflardaki ürünler küçülüyor

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede market raflarındaki 2 bin 529 ürünün boyutlarının küçülürken fiyatlarının aynı kaldığını, bunun enflasyon hesaplamalarına dahil edilmediğini açıkladı.

ONS’den yapılan açıklamada son beş yıl içerisinde ülkede süpermarket raflarındaki 2 bin 529 ürünün boyutlarının ve ağırlıklarının değiştiği, buna rağmen fiyatlarının aynı seviyede tutulduğu belirtildi.

Boyutları ve ağırlıkları değiştirilen ürünlerin içerisinde çikolata, tuvalet kağıdı, kahve ve portakal suyu gibi çok sayıda ürün yer alıyor.

Açıklamada örneğin Toblerone markalı çikolatanın boyutun son beş yıl içerisinde yüzde 12 oranında küçülmesine rağmen, raflardaki fiyatının aynı seviyede tutulduğu belirtildi.

Tropicana markalı portakal suyunun ise 1 litreden 850 mililitreye düşürüldüğü kaydedildi.

Bazı gıda şirketleri konuya ilişkin ham madde fiyatlarındaki artışı gerekçe gösterse de İngiltere’de ithal şekerin fiyatı 2014 yılının yarısından bu yana düzenli olarak düşüş göstermeye devam ediyor.