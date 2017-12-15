İngiltere'den uyarı: Rusya iletişim hatlarına saldırabilir

İngiliz komutan okyanus dibindeki iletişim hatlarının korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.



Rus denizaltı ve casus gemilerinin su altındaki internet kablolarına zarar vererek iletişimi kesintiye uğratabileceği ifade ediliyor.



Batılı istihbarat yetkjilileri, Rusların, Kuzey Denizi, Kuzeydoğu Asya ve Amerikan kıyılarında internet kablolarına yaklaştığını belirtiyor.



Ancak Rusya'nın fiber optik kablolara zarar verdiği konusunda bir kanıt bulunmuyor.



Su altı internet kablolarının kazalar ya da doğal afetler sebebiye zarar görmesi zaman zaman karşılaşılan bir durum.



Ancak kasıtlı bir saldırının küresel iletişimin yanı sıra ekonomiye büyük zarar verebileceği uyarısı yapılıyor.