İnönü’de ralli heyecanı

ENL Global ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan Sprint Şampiyonası ilk yarışı, 24 Aralık Pazar günün İksad’ın da katkıları ile İnönü’de Sinde Ralli Sprint olarak gerçekleşecek. Servis Alanının İnönü köy meydanına kurulacağı yarış saat 10.00’da başlayacak ve İnönü ağıllar bölgesinden yarış izlenebilenecek.

Ralli Şampiyonasına verilen aradan dolayı sporcuları soğutmamak ve tecrübe kazanmalarını amaçlayan Kış Kupasına ilgide oldukça fazla olacak. Kış Kupasında araç yılı homolegasyonu aranmayacağından dolayı bir çok eski araç da yarışa hazırlanıyor.

Eski şampiyonlardan kayıt

ENL Global ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan Şampiyonanın ilk yarışına,Ralliye ara veren sporculardan 2016 Gençler Şampiyonu Halil Mulla, 2011 Sınıf N Şampiyonu Serhan Tan ve 2011 Sınıf 4 Şampiyonu İbrahim Damdelen kayıtlarını yaptırdılar.