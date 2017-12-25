İnönü’de zafer Bulutoğluları’nın

KKTOK tarafından Kış Kupası adı altında düzenlenen 2017-2018 Sprint Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı dün gerçekleşti. İnönü’deki yarışa ralli severler büyük ilgi gösterdi.

6.15 kilometrelik sprint yarışı; deneme geçişi, ilk geçiş ve ikinci geçiş olmak üzere 3 kez geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışta Mustafa Bulutoğluları yarışı zafere ulaşan isim oldu. İlk kez kullandığı Ford Fiesta aracı ile Cevdet Alptürk yarışı ikinci tamamlarken uzun bir aradan sonra ralliye dönen İbrahim Damdelen üçüncülüğü elde etti. Yarışta Sınıf N’de Cahit Yetkili, Sınıf 4’te Halil Mulla, Sınıf 2’de Cevdet Alptürk, Sınıf 1’de Mustafa Bulutoğluarı ve gençlerde Cevdet Alptürk birinci oldular.

KKTOK engelleri aştı

Yarış sonunda İnönülü engelli bir genç Osman Seracı’nın hayali olan bir ralli aracına binmesini Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından gerçekleştirdi.